Perché la ricca Milano attira gente ma non vuole più fare bambini?

Con orgoglio la città ha festeggiato, assieme all’inizio del 2020, i dati demografici che certificano un altro successo meneghino: Milano ha superato il milione e 400 mila residenti, con 40 mila nuovi milanesi arrivati soltanto nel 2019. Era dagli anni 90 che la popolazione non raggiungeva questi livelli. Un segno ulteriore che Milano attrae, è “the place to be”, perché offre possibilità di lavoro, di studio, di crescita professionale, di inserimento sociale: si diventa milanesi in fretta. Certo, la forza...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.