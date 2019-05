Viva l’Europa che non russa

Quando abbiamo iniziato a parlare di cotolette, delle differenze tra quella milanese e quella viennese, di doppie impanature e dell’uso della farina (orrore), è stato chiaro: il blues elettorale in vista del voto di questa settimana – queste elezioni europee di vita o di morte – è arrivato. I segnali c’erano già stati: le copertine sui sovranisti, gli allarmismi sull’onda nera in arrivo, le grandi riunioni dei nazionalisti, i flirt tra destre tradizionali e destre più in là, le felpe,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.