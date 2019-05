"Chi o cosa è uno Spitzenkandidat?" Pochi in Italia sanno la risposta

Mancano soltanto cinque giorni alle elezioni europee, ma la maggior parte degli italiani non conosce i candidati alla presidenza della Commissione. Nel sondaggio pubblicato da YouTrend, solo il 14,2 per cento degli intervistati ha risposto correttamente alla domanda “chi o cosa è uno Spitzenkandidat (il candidato di punta delle famiglie politiche europee, ndr)?”. Il 15 per cento ha dato una risposta sbagliata e il 70,8 per cento non si è espresso.

Il 16,4 per cento degli intervistati conosce i due candidati più importanti: Frans Timmermans (socialista) e Manfred Weber (popolare). Il 77,2 per cento degli intervistati non ha mai sentito parlare di nessuno dei due (il 6,4 per cento non ha risposto), anche a causa di una campagna elettorale dominata da temi di politica interna. Tra Weber e Timmermans, il più popolare è l'olandese. Il 4,3 per cento degli italiani conosce solo Timmermans, che nelle ultime settimane si è recato a Roma varie volte per la campagna elettorale, ed è stato intervistato dalla televisione italiana. Il 2,9 per cento ha sentito nominare soltanto Weber mentre il 9,6 per cento degli intervistati riconosce entrambi i candidati. La procedura degli Spitzenkandidat non è prevista dai trattati europei, e non è scontato che uno di loro diventi il prossimo presidente della Commissione. Il Consiglio europeo avrà le mani libere: sceglierà un nome che dovrà essere approvato dal Parlamento europeo. Alcuni capi di stato, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, hanno detto di non volere essere vincolati dai candidati di punta delle alleanze europee.

Anche in Gran Bretagna, dove si voterà il prossimo giovedì, i candidati di punta del Pse e del Ppe sono poco conosciuti dagli elettori. Secondo un sondaggio di Politico e Hanbury, solo il 5 per cento degli intervistati ha “sentito parlare molto” di Weber e Timmermans. Le elezioni europee sono diventate un argomento centrale nel dibattito pubblico britannico negli ultimi mesi, quando è diventato chiaro che il Regno Unito avrebbe partecipato a causa della proroga sulla Brexit. Gli intervistati riconoscono maggiormente i politici europei che hanno svolto un ruolo importante nelle trattative per l'uscita dall'Ue. Il 44 per cento degli intervistati ha sentito parlare molto della cancelliera tedesca Angela Merkel, il 30 per cento del presidente francese Emmanuel Macron. Il presidente uscente della Commissione, Jean-Claude Juncker, è conosciuto dal 32 per cento e il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, dal 30 per cento.