“Lavoratori sfruttati di tutta Europa unitevi, non avete da perdere che le vostre catene”. Se Karl Marx tornasse in vita oggi, aggiornebbe la sua celebre esortazione, prendendo le parti dei lavoratori sfruttati. Leggendo i programmi di alcuni partiti politici italiani in vista delle elezioni europee sembra che la preoccupazione per la condizione dei cosiddetti “working poor”, persone che pur lavorando guadagnano redditi di sussistenza, non sia mai stata così alta. E questa è una buona notizia. Infatti, Movimento 5 Stelle...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.