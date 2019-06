La guerra dei populisti al Terzo settore

Il professor Stefano Zamagni, economista, da poco presidente della pontificia accademia per le Scienze sociali, in un’intervista ad Avvenire molto critica con il governo gialloverde (“Il Terzo settore è sotto attacco, un conflitto mai visto”) aveva sfoderato la parola greca aporofobia, “vuol dire disprezzo del povero”. E’ una buona sintesi di uno dei tanti paradossi di questo governo nato a parole per aiutare le fasce più deboli contro i politici e le caste, e che invece ha dimostrato di non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.