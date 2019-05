La parabola di Nigel Farage, che ha preso anche una torta in faccia (o meglio un milkshake sulla giacca) ma non perde la sua baldanza, dimostra che puoi combattere il nazionalismo, specie quando è straccione (e quello inglese non lo è), ma guai se gli lasci la bandiera della democrazia liberale. Dopo la Brexit il ghignante suo profeta di vent’anni era d’un tratto uscito di scena e aveva abbandonato ai pesci il suo partito, l’Ukip. Quando il voto per la...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.