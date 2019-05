I rosari, la Madonna e i santi. Così Salvini sfrutta la fede

Immigrazione: governo discute oggi nuovo decreto sicurezza, criticato da Onu

- Il Consiglio dei ministri discuterà oggi il nuovo decreto su sicurezza e immigrazione proposto dal ministro dell'Interno, il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. Come riferisce l'emittente televisiva tedesca “Zdf”, il provvedimento dispone, tra l'altro, sanzioni amministrative per le organizzazioni non governative che soccorrono i migranti nel Mediterraneo. In particolare, le ong verranno subiranno multe da 3.500 a 5.500 euro per ogni migrante “fatto sbarcare in maniera illegale” dalle loro navi in Italia. Il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha duramente criticato il provvedimento proposto da Salvini, chiedendo al governo di abbandonarlo e non punire coloro che salvano i migranti in mare.