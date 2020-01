The Addams - Windsor

Da quando non c’è più Toninelli e pure Giggino s’è tolto la cravatta che gli stava proprio da orfanello neorealista, e siccome non sono ancora andato a vedere Luì e Sofì, la cosa che mi diverte di più al mondo sono i Windsor. Che non è una serie tv, è la famiglia reale inglese, la Famiglia Addams delle teste coronate. Roba che manco i Savoia. Il nostro caro Harry è appena riuscito a tagliare la corda, assieme a quel trappolone di Meghan (gioco partita incontro, anche se la nonna gli ha prosciugato un po' di liquidi) che la stampa democratica politically correct è costretta a difenderlo di nuovo: scrive il Guardian che quel burino machista di Thomas Markle, sarebbe il suocero, “dovrebbe piantarla di chiamarlo ‘pussy-whipped’”, insomma uno che lei gli cammina in testa, che è “un modo di dire usato da maschi con una visione da anni Settanta del matrimonio. Non tutte le relazioni hanno bisogno di vincitori e vinti”. E con questo, ci siamo giocati anche il buon Harry. Ma la puntata migliore della nuova stagione degli Addams-Windsor è questa: spunta dall’Australia – dove evidentemente non è bruciato tutto – il presunto figlio segreto di Carlo e Camilla, si chiama Simon Charles e oggi ha 53 anni, già noto alle cronache, e ora si dice pronto ad andare in Tribunale per dimostrare di essere il frutto dell’amore dei due, che lo avrebbero fatto adottare quando erano amanti negli anni Sessanta. E insomma il povero Carlo non ha fatto in tempo a liberarsi di uno scapestrato, che la produzione ha già il titolo della prossima stagione: scappati di casa.