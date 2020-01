Quando c’è Sanremo vado a letto anche più presto, conferenze stampa incluse. Dunque mi sono interrogato se fosse il caso di spencolarmi come un card. Sarah qualsiasi sull’abisso dell’occidente. Ma non si può tacere, se la domanda abissale è questa: “La Gregoraci è gnocca?”. Dacché nessun essere senziente può pensare che sia stata esclusa da Sanremo perché Briatore è di destra. Ma da Chi non lavora non fa l’amore a oggi la guerra dei sessi ha fatto passi avanti: è una trappola mortale anche per linguisti, figurarsi per Amadeus. Che è finito nel pandemonio del linguaggio sessista per avere detto una cosa che, sulle prime, ma stavo per andare a letto, era sembrata innocente: sul palco ci saranno dieci donne “tutte molto belle”. Davvero, nel 2020, dire “tutte molto belle” è offensivo (chiedo per un’amica)? Amadeus, tra i presentatori, è quello che ha sempre avuto l’ammicco più cochon (poi magari è solo il taglio degli occhi) e meno tartufo nell’esibire le belle ragazze in quanto parte dello show. Aveva inventato “la scossa”, e Lucia Annunziata presidente Rai indicò lo stacchetto come inadatto alla fascia oraria e offensivo della dignità delle donne. Da allora anche Amadeus s’è evoluto, ma non abbastanza da capire che se non puoi più dire manco “bella” l’alternativa non è dire qualcosa di più decente: è non poter dire più niente. Così s’è provato a mettere una toppa peggio del buco. Presentando Francesca Sofia Novello, ha aggiunto che la fidanzata di Vale Rossi è stata scelta per “la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro”. E ha firmato la sua inevitabile condanna. L’abisso in cui è precipitato, parafrasando Damien Hirst, è questo: “L’impossibilità fisica per un maschio vivo di pensare la parola gnocca”. Infatti ieri un giornale storico della destra, nel giorno in cui Salvini finiva impallinato dalla Consulta, ha preferito titolare a tutta pagina: “Donna di destra. La Gregoraci fuori da Sanremo”. Quando sarebbe stato molto più politicamente credibile scrivere: “La Gregoraci non è abbastanza gnocca per Sanremo?”.