Rula, Rita, Wanda. News

Aggiornamento quotidiano sulla questione che sta tenendo in grave apprensione l’Italia tutta. (No, non la possibilità che Trump, forte com’è in storia dell’arte e geografia, ci bombardi un sito Unesco a caso). La questione che tiene il paese in apprensione è un’altra: Rula Jebreal. Bene, la notizia è che andrà a Sanremo, ma una sola sera e solo per parlare di violenza sulle donne. Però per bilanciare un tale affronto, i sovranisti che tengono per l’ugola la Rai hanno ottenuto la riesumazione in gara di Rita Pavone. Che, in base allo stesso principio di specializzazione imposto a Rula, dovrebbe quantomeno cantare una canzone sul respingimento dei migranti. Ma si vedrà. Se scommetto un dollaro che Rula e Rita non scateneranno una calca di audience degna di un funerale di Sulemaini, è sicuro che vinco. Non saprei invece come potrebbe finire con Wanda Nara, avete presente sì? E’ una persona cui voglio molto bene, proprio al colmo della gratitudine, almeno da qualche mese a questa parte. Da oggi sarà opinionista del Gf Vip 2020 con Alfonso Signorini, e ci ha tenuto a dire che è contentissima, “perché a Tiki Taka il mio ruolo è un po’ ingessato dallo schema della trasmissione, spero che nel Grande Fratello Vip la mia personalità possa uscire fuori”. Non saprei davvero, forse alla fine è meglio un monologo di Rula. Ma se fuori dalla Casa che fu di Rocco Casalino ci fosse una calca degna di un funerale di Suleimani, saranno fratelli Bauscia venuti a ringraziarla per averci regalato Romelu Lukaku.