Perché su Salvini F**ez è più incisivo delle Sar**ne

Certe volte è bello rimanere a bocca spalancata, davanti a una scoperta mai creduta possibile, proprio con la parola in gola a metà. Ad esempio costatare che quello là, il rapper, o l’influencer, il marito di quell’altra influencer là, uno che non voteresti e nemmeno gli daresti un like, è in realtà un politico ganzo e incisivo, più di Zinga certo, anche se il babbo non ha frequentato le Frattocchie né lui tantomeno la Scuola di Politiche di Enrico Letta. Così a bocca aperta che il nome mi vergogno quasi a dirlo, chiamiamolo F**ez. Ma è così.

Succede che Salvini in una trasmissione che chiamerò *** per non fare la réclame sbotta contro Fabio Volo (si vola altissimi, eh?): “Mentre lui e @Fedez facevano i soldi scrivendo libri e canzoni, io combattevo la mafia a colpi di ruspa!”. La solita minzione fuori dal vaso, ma il mio nuovo politico di riferimento, insomma F**ez, lo ha steso in un tweet: “Sai qual è la differenza? Che noi guadagniamo onestamente senza pesare sulle tasche di nessuno. Il tuo partito è costato agli italiani 49 milioni di euro. Io ero a Ibiza questa estate e faccio il rapper, tu eri al Papeete ed eri il ministro dell’Interno. That’s it”. Gli ha dato una lezione di rispetto per chi lavora, e una lezione di economia di mercato che un R**zi o un Ca**nda qualsiasi se la sognano, e ha spiegato cos’è fare opposizione da bullo a bullo, e non inutili sopracciò.

Per dire, ieri Rep. esultava perché lo spot riparatore di Zinga con Vespa ha fatto più ascolti di quello di Salvini. Ma sono fuori? Pensano di batterlo così? Molto meglio F**ez. Il problema è che lui fa il rapper, sta a Ibiza e a Bibbiano ci sono solo Sar**ne.