Non cagate sull’Olanda

Tra le tante cose che “inizia il nuovo decennio, ecco tutto quello che niente sarà più come prima” – un vasto bouquet di di cose serie e risibili che vanno da: non avrete più la prescrizione a Putin c’è da vent’anni e rischiamo che tra vent’anni ci sia ancora anche Trump, c’è anche questa: Amadeus ha cagato in testa ai giornalisti e certe cose si lavano col sangue. Giuro, c’è uno che l’ha detto davvero, cagato in testa e il resto, perché Amadeus ha spifferato i nomi dei cantanti di Sanremo soltanto a Rep. Niente sarà come prima, ma è così, il giornalismo è l’orticello che ci fa tanto crudeli. Anche se a noi che Sanremo non lo guardiamo, ci viene da dire: sticazzi. Comunque, tornando al tema.

Tra le tante cose che cambieranno il 2020 e il dopo, a partire da ieri 1° gennaio, quella che mi affascina di più è questa. Da ieri l’Olanda non si chiamerà più “Olanda oppure Paesi Bassi”, ma solo Paesi Bassi. Hanno deciso loro (il governo) e ridotta all’osso è che l’Olanda, che è solo un pezzo piccolo dei Paesi Bassi, è quello più ricco. E continuare a esportare solo il suo nome come fosse collettivo, diminuisce le possibilità di crescita globale del resto (in Italia diremmo che l’Olanda non restituisce abbastanza ai Paesi Bassi). Così cambiano nome, speriamo non la maglia degli Orange, e se fosse davvero un bel modo per risolvere i problemi, che bello. Basterebbe chiamare Hong Kong tutta la Cina, basterebbe chiamare tutta la Spagna Catalogna, e vivremmo tutti felici e contenti. Invece di cagarci sempre in testa.