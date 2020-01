Ohibò, le sardine in pellegrinaggio alla Mecca

Le foto istantanee sono un lapsus degli occhi, una svista che diventa un pensiero (un mezzo pensiero) nel lampo che corre tra l’atto del vedere e quello di cancellare l’impressione. Ci siamo innamorati tutti (tranne gli stronzi) delle sardine qualche mese fa. Per via di quella foto a Modena, con gli ombrelli colorati sotto la pioggia nera. (Contro l’uomo nero?). Domenica la foto della piazza (dall’alto: le sardine fanno effetto dall’alto) è uno di quei lapsus degli occhi. Un lampo. Tutti stretti non sotto gli ombrelli ma attorno a un parallelepipedo di colore incerto. Sembra il pellegrinaggio alla Mecca. Ecco, le sardine in pellegrinaggio attorno al loro totem. Il totem della Piazza. Pregando che non le mangi il Pescecane. (Che lapsus).