Il Capolinea dell'Atac

Roma. Adesso con Atac che si fa? La domanda in questi giorni di isolamento forzato aleggia sospesa in Campidoglio, come nelle rimesse e nei depositi della municipalizzata e negli appartamenti di tanti politici, sindacalisti e amministratori capitolini. La risposta, almeno per adesso, non c’è. L’azienda dei trasporti pubblici capitolini – 11 mila dipendenti e un debito di 1,3 miliardi da saldare – ha ottenuto lo scorso giugno dal Tribunale di Roma il decreto di omologa, il via libera, al piano...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.