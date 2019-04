Bocciato Rousseau: la democrazia diretta del M5s è una truffa

Al direttore - Caro Cerasa, ho letto sul Corriere della Sera un'intervista al sottosegretario grillino Stefano Buffagni, quello “presentabile”, e ho letto una frase che mi ha colpito sul ministro Tria: “Certe brutte cose non sono uscite dall’intelligence del M5S”. Mi verrebbe da pensare che forse il giornalista del Corriere ha riportato la frase di Buffagni inserendo un refuso, ma essendo difficile immaginare che il simpatico sottosegretario possa essersi avventurato in ragionamenti sulle “intelligence del M5s” la domanda resta: ma nessuno ha da dire nulla sul fatto che il più presentabile del grillini abbia ammesso che nel M5s esiste una non meglio identificata intelligence pronta a sputtanare gli avversari al momento giusto?

Luca Martini

La democrazia italiana oggi è in mano a un partito teleguidato da un'associazione privata foraggiata con soldi pubblici guidata dal capo di una srl privata che ha creato un sistema di democrazia diretta molto particolare: diretta non dal basso ma dall'alto attraverso un sistema che come dirà il Garante per la privacy – con una formula che il Foglio è in grado di anticipare – nonostante le sollecitazioni dell'autorità non ha adottato misure che garantiscano “l’adeguata protezione dei dati personali relativi alle votazioni online”, lasciando “i risultati delle votazioni esposti ad accessi ed elaborazioni di vario tipo (che vanno dalla semplice consultazione a possibili alterazioni o soppressioni, all’estrazione di copie anche offline) in un’ampia finestra temporale, che si estende dall’istante di apertura delle urne fino alla successiva c.d. certificazione dei risultati, senza che sia tenuta traccia delle operazioni compiute”. Quando l'Italia si darà una svegliata di fronte alla truffa grillina?

Nei mesi e nei giorni scorsi ci siamo occupati più volte delle “vulnerabilità” della piattaforma Rousseau. Di seguito tutto il materiale sul bluff della democrazia diretta secondo la Casaleggio associati.

I Casaleggio Leaks Accuse e scuse di Adriano Meloni, l’assessore casaleggiano che rivela ciò che a Milano pensano di Virginia Raggi

Ecco come Casaleggio identifica gli elettori grillini. Le carte segrete

La possibilità di identificare gli elettori grillini non è solo potenziale. Le carte del Foglio

Casaleggio, l’uomo più potente d’Italia Ha in mano il primo partito, ma conosciamo davvero l'eminenza grigia del M5s? Se lo chiedono i giornali stranieri, poco la stampa italiana. Il potere dei dati, il controllo del movimento, la genesi minacciosa di Rousseau, i cronisti cacciati e i conti della Casaleggio Associati. Un’inchiesta

Il sistema Casaleggio Guardate “The Choice”, un documentario che racconta la grande manipolazione della democrazia diretta a Cinque stelle. L’House of Cards che ci meritiamo

Bilancio della democrazia eterodiretta Il pericolo di controllare il primo partito del paese con le scatole cinesi

La piattaforma Rousseau è un colabrodo e Davide non sa aggiustarla Gli hacker fanno festa a casa di Casaleggio e rubano dati sensibili

La cassa del M5s è nelle mani di Casaleggio Così una sentenza dimostra come le entrate del Movimento siano in mano al capo di una società privata. Gli eletti e gli iscritti del m5s non possono sapere come il capo di una srl gestisce anche i loro soldi

Kim Jong-Casaleggio Il deputato grillino Maniero spiega, meglio di tanti editoriali, la natura del sistema Cinque stelle

Le domande su Casaleggio che il M5s non si fa Nessuno tra i parlamentari grillini manifesta preoccupazione per il ruolo di Davide. Eppure dovrebbero