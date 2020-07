Nessuno è malinconico come i vecchi italiani

Più o meno tutte le persone vecchie hanno delle ragioni proprie per essere malinconiche, se non tristi: ciascun vecchio è malinconico a modo suo, diciamo. Ma i vecchi italiani sono malinconici in solido, tutti insieme, all’idea, inedita in tempi di pace, che mentre loro invecchiavano invecchiava con loro, quasi alla stessa velocità, l’Italia intera. E’ come una sensazione di due inverni.