Per uomini forti, passionali e sicuri di sé

Ieri ho visto in tv la pubblicità di Versace Eros Flame, la fragranza per l’uomo forte passionale e sicuro di sé. Ho sorriso, superiore. Io ho letto Guido Vitiello, “Una visita al Bates Motel”, e ho guardato le figure. (Adelphi, 151 pp.). Non dico altro per non disturbare le vere recensioni. Provate, se siete, donna o uomo, forti, passionali, e insicuri di voi e degli altri.