“Gli italiani non sono stupidi”, come dicono all’unisono i tenutari di questa, non donna di province ma bordello (mi basta sentire evocare “gli italiani” per spegnere); dunque noi italiani, che non siamo stupidi, abbiamo capito che la ragione per cui il governo di controcambiamento ha tenuto per una decina di giorni, e anche di notti, in alto mare la Ocean Viking e il suo carico umano. Assegnarle un porto avrebbe rischiato di fare il gioco della destra nelle elezioni umbre. Ora però, superato lo scoglio umbro, li facciamo sbarcare in qualche porticciolo dei nostri 8.000 km di coste?