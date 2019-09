Ieri il New York Times aveva una (severa) recensione di Dwight Garner al recente pamphlet di Ian McEwan contro la Brexit, “Lo scarafaggio”, una parodia della “Metamorfosi” di Kafka in cui uno scarafaggio si sveglia trasformato in un primo ministro britannico. La recensione si conclude con una citazione del regista Errol Morris, intervistato l’anno scorso dall’editorialista Frank Bruni a proposito del suo famoso documentario su e con Steve Bannon, che vale la pena di riportare: “Chi avrebbe creduto che l’irresistibile desiderio di un singolo uomo di fotografarsi l’uccello e condividerlo con le donne su internet avrebbe potuto distruggere la civiltà occidentale?”