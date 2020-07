Un centrodestra milanese è possibile, dice Gelmini

A settembre inizierà la battaglia campale anche per Forza Italia, sul fronte di Palazzo Marino. Mariastella Gelmini, capogruppo alla Camera, consigliere comunale a Milano, col cuore che batte anche sul lago di Garda (dove si sta impegnando per la realizzazione del depuratore destinato a mantenere pulite le acque del Benaco) lo sa e si sta attrezzando. Milano è la città di Berlusconi e il suo partito vuole giocare un ruolo da protagonista nella disfida per il sindaco. Ovviamente tutti attendono...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.