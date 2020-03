L’unica cosa certa, al termine della prima settimana della pandemia in Italia, è che abbiamo finito le battute. La battuta di quelli che si autocertificano asociali ce l’abbiamo (tutte le variazioni di: ah, non mi serviva il virus per non uscire di casa e tenere a distanza le persone); la battuta di quelli che si autocertificano puliti perché tutti puzzano intorno a loro e sui mezzi pubblici ce l’abbiamo pure (variazioni di: con il virus finalmente vi lavate!); la battuta...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.