È morto e ha avuto il suo bel necrologio Instagram del sindaco Beppe Sala: come molti inventori di fenomenologie milanesi era in realtà pugliese, Lucio Nisi, arrivato a Milano negli anni di altri boom – i Settanta roboanti post “Rocco e i suoi fratelli” e in tempo per “Sessomatto” di Dino Risi del 1973 (l’episodio “Un amore difficile” mostrava travestite già “pazzèsche” prima di Miss Keta, che si ricongiungevano tra le fughe di cervelli e fratelli. “Ma sei proprio milanese?”,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.