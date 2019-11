Millennial prima casa

Finalmente è sul mercato. In vendita da venerdì (ma solo nei negozi di Milano e Roma, e più in là online), la linea “Markerad”, dedicata “ai millennial che devono mettere su casa”. E’ la collezione come si vuole capsule di Virgil Abloh per Ikea. Il fondamentale stilista, super creativo di Vuitton e fondatore dell’identitario e iconico e anche un po’ seminale marchio milanese Off-White, ha lanciato ora una piccola linea di arredamento in collaborazione col gruppone svedese. Sono 12 pezzi non tanto facili ma molto sostenibili che dovrebbero nelle intenzioni degli ideatori “creare un legame emotivo con il prodotto”, come ha detto il responsabile creativo Ikea, Henrik Most. Tra le suppellettili si segnalano un tappeto a pelo corto che simula uno scontrino dell’Ikea (79,95 euro), un copripiumino con federa (29,90), una sedia shakerò sbilenca con una finta zeppa (119), una finta Gioconda retroilluminata (75), una borsa-finta-dell’Ikea in finto cartone (14,95), ma soprattutto il set di attrezzi griffato (10 euro), per montare i defatiganti mobili svedesi senza perdere di glamour. Negli accoppiamenti giudiziosi di marchi ed estetiche le più lontane, nell’epoca delle collaborazioni e del ready made e del riciclo-pastiche alessandrino in cui viviamo, non poteva mancare questa. Abloh, afroamericano di Chicago, già architetto, è, oltre che direttore creativo, anche dj, collaboratore di Kanye West, art director di scarpe per Serena Williams, influencer siderale e tante altre cose che lo pongono ai vertici della contemporaneità. Forse uno dei più grandi rappresentanti (di commercio) dello zeitgeist attuale, figlio di immigrati ghanesi in America, si è da poco conclusa una mostra su di lui al Museo d’arte contemporanea di Chicago. Per il suo marchio Off-White dice di aver tratto ispirazione nello specifico da Mies van der Rohe e Martha Stewart.