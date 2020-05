Più tavolini per tutti

Roma. Annunciata, discussa, promessa, alla fine la delibera per aumentare tavolini e sedie per bar, ristoranti e librerie è arrivata. Ieri sera la giunta capitolina ha approvato il testo voluto dall’assessore al Commercio Carlo Cafarotti, che ora dovrà approdare in Assemblea per la votazione finale. Chi già possiede l’occupazione di suolo pubblico potrà ampliarla per sei mesi del 35 per cento, ovviamente nel rispetto del codice della strada. Chi invece non aveva fino ad oggi dehors, tavolini e sedie fuori...

