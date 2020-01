Papa Francesco si è mostrato per quello che è, un ottantenne iroso

Misericordia per il dittatore della misericordia. Papa Francesco strattonato in Piazza San Pietro si è mostrato per quello che umanamente è, un ottantenne iroso. Altri si sentirebbero vendicati dalla scenetta imbarazzante e rivelatrice, non un cristiano, che non si vendica mai, non un cattolico, che si preoccupa per la situazione della Chiesa, non un conservatore, che non si stupisce di niente, che conosce il peccato insito in tutti, che sa come i fautori della disintegrazione delle culture, i nemici dei muri, siano i primi a volere intangibile la propria integrità personale. Compassione per un vecchio signore che volendo apparire democratico alle masse allocche non può usare la sedia gestatoria di cui avrebbe tanto bisogno (fatica anche a camminare).