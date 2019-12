Sono tutti ignoranti sui vini. Ormai, o si beve bene o si fa bella figura

Ci si rassegni: stante l’abissale ignoranza enologica, o si beve bene o si fa bella figura. Ero in un supermercato con reparto vino tra i più forniti della provincia, mentre una coppia di sprovveduti chiedeva consigli al commesso. “Con questa farete bella figura!”. Era una magnum di proseccaccio. Mi sono girato: gli scaffali circostanti erano per metri e metri carichi di bottiglie provenienti da famose aziende di Franciacorta, Toscana e Veneto orientale ossia l’anonimato organolettico e il nulla culturale. Ma per la coppia di sprovveduti bene così, dovendo andare a casa di ospiti non meno ignoranti di loro il bottiglione era perfetto. Io ultimamente per bere bene, e non pentirmene il mattino dopo, mi rivolgo di preferenza a vini rifermentati in bottiglia, torbidi, chiusi con tappo a corona. Portarli a casa di persone normali (il 99 per cento dell’umanità e il 90 per cento dell’umanità convinta di saperne di vino, magari per aver fatto un corso da sommelier) susciterebbe sgomento e riprovazione. Ma come? Vino torbido! Frizzantino! Tappato come una bibita! Per godere bisogna rassegnarsi a dispiacere.