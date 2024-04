Mangiare animali pericolosi per la sicurezza stradale è cosa giusta (e buona)

Il lato filantropico di abbattare e nutrirsi di selvaggina che ogni giorno finisce per causare qualche incidente. Alce, cinghiale, cervo

Fossi un cinese mangerei carne di pitbull, il cane che uccide i bambini. Ma sono un occidentale, ho dei paletti culturali, e allora mangio carne di alce e di cinghiale, gli animali che uccidono gli automobilisti (canadesi nel primo caso, italiani e non solo nel secondo). Carne secca che ho trovato su Carneseccaitalia.it. Cibo piuttosto estremo, prezioso dal punto di vista nutrizionale (un concentrato di proteine!) e dal punto di vista morale (meno incidenti). Essendo carne sapientemente affumicata appena apri la busta senti profumo di selvatico, di foresta, e capisci che abbattere gli animali pericolosi per la sicurezza stradale è cosa, oltre che giusta, buona. Ho preso anche una busta di carne di cervo al Sangue Morlacco, un tocco dannunziano. Pensavo che questo terzo acquisto fosse puramente edonistico, poi ho visto su YouTube come un grosso esemplare ha ridotto un camion nel Trevigiano, finendo non so come dentro l’abitacolo e uccidendo il povero camionista. Pertanto anche mangiare cervo ha un lato filantropico.