Roma. Facile parlare di Sussidi ambientalmente dannosi (Sad). Il ministro dell’Ambiente Costa, nella prima versione abbozzata del “decreto Clima”, aveva annunciato una loro progressiva eliminazione a colpi di tagli annui del 10 per cento. I Sad valgono in totale 19 miliardi, secondo come sono stati calcolati dal Catalogo dei sussidi ambientali realizzato dal ministero dell’Ambiente, e l’ipotesi iniziale era quindi di tagliare circa 2 miliardi all’anno. Questa ipotesi è tramontata, quando Costa ha scoperto che il suo decreto non aveva...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.