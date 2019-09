Il cortocircuito sull’ambiente che può mettere nei guai il Mef

Roma. Tagliare i sussidi ambientalmente dannosi per finanziare il Green New Deal? La proposta – che sia il Pd sia il M5s hanno più volte evocato – sembra pronta a tradursi in realtà. E’ una delle ipotesi su cui starebbero lavorando i tecnici del Ministero dell’Economia in vista della legge di bilancio. Ma c’è chi vorrebbe premere l’acceleratore: una norma simile potrebbe essere contenuta nel Decreto attualmente in gestazione presso il ministero dell’Ambiente. Secondo le prime indiscrezioni, gli entusiasmi di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.