Le tasse non sono ecologiche

Il governo ha deciso di caratterizzare la propria iniziativa anche in campo economico con una accentuazione delle tematiche ambientaliste. Fin qui tutto bene, si direbbe. Ma se si guardano le misure proposte concretamente si vede che si tratta di aumentare i balzelli (riducendo gli sconti esistenti) per i camionisti e i contadini, oltre ad altre categorie di utenti, e di aumentare per tutti il prezzo del gasolio. Misure “ecologiche” di questo tipo furono adottate l’anno scorso dal governo francese e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.