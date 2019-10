La manovra di Roma in linea con le aspettative di Bruxelles e degli italiani

Parigi, 2 ott - (Agenzia Nova) - Il documento economia e finanza (Def) approvato dal Consiglio dei ministri il 30 ottobre scorso risponde, almeno in apparenza, alle attese dell’Unione europea e a quelle degli italiani. Lo scrive il quotidiano economico francese “Le Figaro”, spiegando che il Def dimostra “le abilità” del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, capace di ottenere il massimo della disponibilità da Bruxelles. L’Italia punta a un deficit al 2,2 per cento del Pil, raggiungibile grazie a una serie di misure, come il piano di privatizzazioni da 3,5 miliardi di euro e la riduzione del debito pubblico dopo due anni in aumento. Tuttavia, la manovra non rappresenta una vera rottura con il passato, visto che il disavanzo strutturale passa dall’1,2 per cento all’1,4 per cento del Pil. L’Italia però vuole dimostrare di volersi attenere alle regole europee. Un atteggiamento che renderà Bruxelles più flessibile nei confronti di Roma.