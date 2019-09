L’urgenza della generazione progresso

Il problema non è se giustificare gli studenti ma è se giustificare i genitori. Di fronte alle splendide immagini delle piazze italiane stracolme di ragazzi decisi a manifestare in difesa dell’ambiente, ci sono tre modi diversi di ragionare. I modi più pigri, che sono poi quelli sbagliati, coincidono con le posizioni di due catastrofismi simmetrici. Da un lato c’è chi considera come negazionista chiunque si permetta di criticare la visione apocalittica sul futuro veicolata da Greta. Dall’altro lato c’è invece...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.