Primo ecologista

Ogni epoca ha la sua minaccia ecologica. Come dimenticare la grande famosa paura delle bombolette spray, dei deodoranti, la messa al bando della lacca per capelli e il senso di colpa dopo estenuanti sessioni allo specchio per sembrare George Michael, Madonna, Cindy Lauper, o per inseguire le vaporosità vertiginose di Joan Collins in “Dynasty” e Melanie Griffith in “Una donna in carriera”. A ogni spruzzo si allargava drammaticamente il buco nell’ozono e si lacerava la grande coscienza occidentale. Che fare?...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.