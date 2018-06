Meglio parlare di rider che parlare di Ilva. Meglio parlare di ong che parlare di Libia. Meglio parlare di rom che parlare di Iva. Meglio parlare dei Mondiali che parlare di sanzioni. Meglio parlare di ciò che si deve fare piuttosto che ammettere ciò che si può fare. Meglio alzare la voce sulle cose piccole, trasformandole in cose grandi, che usare la voce per affrontare le cose grandi, trasformando i temi veri in temi piccoli. Sono passate tre settimane dalla...

