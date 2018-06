Il ministro dell’Interno Salvini chiede un censimento della minoranza rom

New York, 19 giu (Agenzia Nova) - Il ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini, al centro della recente vicenda della nave "Acquarius", ha preso ora di mira la minoranza rom italiana. Il quotidiano statunitense “New York Times” ha riportato le dichiarazioni fatte dal ministro ieri, 18 giugno, all’emittente Telelombardia sull’intenzione del governo di condurre un censimento dei Rom in Italia. Salvini, leader della Lega, ha spiegato di aver chiesto al ministero "un dossier" visto che “gli stranieri irregolari andranno espulsi con accordi fra Stati. Ma i rom italiani, purtroppo, te li devi tenere a casa". Le parole di Salvini hanno scatenato un’immediata denuncia da parte del centrosinistra che hanno paragonato i piani di Salvini al censimento degli ebrei durante l’epoca fascista. Il titolare del Viminale ha poi rettificato quanto dichiarato specificando che il suo ministero non intende identificare i singoli rom ma verificare la situazione dei campi in cui vivono tutelando prima di tutto migliaia di bambini.



Continua a leggere l'articolo del New York Times

Continua a leggere l'articolo del Washington Post

Italia: la Lega supera per la prima volta il M5s nei sondaggi

New York, 19 giu (Agenzia Nova) - La Lega, partito di destra del ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini, continua a crescere nei sondaggi, e per la prima volta supera il suo socio di maggioranza nel nuovo governo populista italiano, il Movimento 5 stelle. Stando a un sondaggio di Swg illustrato ieri dall'emittente televisiva La7, la Lega veleggia al 29,2 per cento dei consensi, mentre il Movimento 5 stelle, che alle elezioni del 4 marzo si è confermato primo partito italiano, è calato al 29 per cento. Alle elezioni dello scorso marzo la Lega aveva ottenuto il 17,4 per cento dei consensi. Stando ai sondaggi, le drastiche iniziative politiche adottate dal ministro Salvini in materia di immigrazione, nell'arco di appena due settimane, hanno quasi raddoppiato il suo bacino di consensi.

Continua a leggere l'articolo di Bloomberg Business Week

Il governo dell'Italia minaccia di ritirarsi dalle missioni di salvataggio dei migranti

Londra, 19 giu (Agenzia Nova) - Il nuovo ministro dell'Interno italiano, il leader della Lega Matteo Salvini, ha detto che le unità della Marina militare e della Guardia Costiera saranno ritirate dal pattugliamento del Mediterraneo Meridionale alla ricerca dei barconi dei migranti e saranno schierate più vicino alle coste italiane. Determinato a ridurre drasticamente il numero degli immigrati che arrivano in Italia, Salvini ha dichiarato che il paese non sarà più "l'addormentato d'Europa": "Continueremo a salvare vite umane", ha detto Salvini, "ma ordinerò alle nostre navi di operare più vicino alle coste dell'Italia". Alle ultime dichiarazioni di Salvini in tema di immigrazione il quotidiano britannico "The Telegraph" dedica un reportage del suo corrispondente da Roma Nick Squires.



Continua a leggere l'articolo di The Telegraph



Italia, Di Maio mette nel mirino la gig economy

Londra, 19 giu (Agenzia Nova) - Il leader del Movimento 5 stelle (M5s), Luigi Di Maio, si è espresso a favore di una modifica alle leggi sul mercato del lavoro per offrire maggiori protezioni ai lavoratori della distribuzione di cibo a domicilio, da lui definiti come "il simbolo di una generazione abbandonata dallo Stato". Di Maio, che è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico nel nuovo governo populista che è arrivato al potere a Roma all'inizio di questo mese, ieri lunedì 18 giugno ha incontrato i rappresentanti delle principali compagnie in Italia di consegna di cibo a domicilio, comprese le piattaforme come Foodora e Deliveroo: "Vogliamo assicurare una protezione minima a questa categoria della gig economy", ha detto Di Maio, aggiungendo ce questa è una priorità per il suo governo. © Agenzia Nova - Riproduzione riservata



Continua a leggere l'articolo di Financial Times

Italia: aumentano i servizi digitali sulle spiagge

Parigi, 19 giu (Agenzia Nova) - Le spiagge italiane offrono sempre più servizi hi-tech ai loro clienti. È quanto afferma “Les Echos”, ricordando che a giugno 7,5 milioni di italiani partiranno in ferie. Le coste della Penisola ospitano più di 7mila stabilimenti balneari, che quest’anno saranno attrezzati con una serie di servizi digitali a disposizione dei bagnanti. In particolare, sulla Riviera romagnola ci saranno degli ombrelloni a pannelli solari che permetteranno di ricaricare gli smartphone grazie a prese usb, mentre i bagnanti potranno ordinare da bere attraverso un’applicazione installata sul telefono. Per gli amanti delle fotografie, alcune spiagge mettono a disposizione dei droni per immortalare il panorama e maschere con fotocamera integrata da utilizzare durante le immersioni.

Continua a leggere l'articolo di Les Echos