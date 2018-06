Antimafia alla grillina

Roma. Giulia Sarti è una deputata del M5s. Appassionata di giustizia, nel 2013 viene eletta alla Camera e diventa uno degli esponenti grillini nella commissione Antimafia. Come tale, ha il diritto di portare a casa i documenti classificati come “riservati” che in quella commissione vengono elaborati e discussi. Non può, però, in alcun modo renderli pubblici. E invece succede che, nell’agosto del 2017, due documenti “riservati” da lei prelevati dall’archivio di Montecitorio vengono divulgati. “Li tenevo sotto chiave”, dice al...

