"Io registro tutto"

Di Rimborsopoli e di autosospesi abbiamo fatto una scorpacciata di carnevale, anche basta. Ma c’è un dettaglio di teratologia sociale che val la pena sottolineare. C’è questo Andrea De Girolamo, che sarebbe poi Bogdan Andrea Tibusche, ex compagno della grillina Giulia Sarti, quello che le avrebbe scavallato i soldi, che ora minaccia: “Vedremo come va a finire perché la verità è tutta un’altra… Vedrai i messaggi e le mail. Io ho un brutto vizio: registrare tutto e pure le telefonate”. Al netto che la povera Giulia è la stessa che a inizio legislatura le avevano scavallato le foto hard, e verrebbe da dire, col principe De André, “signora, lei è una donna molto distratta”, il punto è un altro. Che alla radice del male assoluto delle onestà-tà-tà e dello sputtanamento universale a mezzo file o sms, alla radice dell’odio, c’è questa perversa usanza invalsa di non fidarsi mai. Registra tutto, anche i video d’amore, chissà mai che un giorno vengano buoni per una revenge porn. Registra tutto, a un colloquio e agli esami, chissà che tra dieci anni valga da #molestia. Vale per ogni ambito, per ogni affetto o lavoro. Ieri persino la Panicucci è sbottata in tv con un collega-sottoposto: “Quando a settembre resterai a casa ti spiacerà un po’ di più, vedrai. Testa di cazzo”. Ma le avevano registrato il fuorionda, e s’è beccata un Tapiro. Chissà se lo potrà restituire.