Sui vaccini il governo autocertifica la sua pericolosità

Al direttore - Il governo autocertifica la sua pericolosità.

Giuseppe De Filippi

Con l'autocertificazione si diffonderà la presenza nelle classi di bambini non vaccinati senza che neppure lo si possa sapere con certezza. E permettere ai bambini non vaccinati di andare a scuola non è un modo per difendere la libertà di scelta dei genitori. È un modo per mettere in pericolo le vite dei bambini che non potendosi vaccinare hanno bisogno di avere attorno a sé il numero più alto di bambini vaccinati per non prendersi malattie da cui non possono difendersi.