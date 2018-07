Grillo strizza l'occhio ai no vax. Per l'iscrizione a scuola basterà l'autocertificazione

Dal ministero della Salute arriva la prima strizzata d'occhio al mondo no-vax. Secondo quanto riporta la rivista specializzata Quotidiano Sanità, fonti ministeriali confermano che sarebbe pronta una circolare per permettere ai genitori di iscrivere i bambini a scuola senza presentare i documenti sanitari entro il 10 luglio, come previsto dal decreto Lorenzin, ma con una semplice autocertificazione. Il provvedimento dovrebbe essere presentato domani dal ministro della Salute, Giulia Grillo e dal ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti.

Non si tratta di una proroga, per cui sarebbe stata necessaria una legge, ma tanto basta a rendere meno stringente un provvedimento che i più ostinati anti vaccinisti cercano di aggirare in tutti i modi. In questo modo, infatti, i genitori che non intendono vaccinare i figli potranno comunque iscriverli al prossimo anno scolastico senza rischiare di essere sanzionati (come previsto per la scuola dell'obbligo), se disposti a dichiarare di aver almeno prenotato l'appuntamento per la somministrazione del vaccino. Per contenere dichiarazioni false, la circolare prevede controlli a campione. Una possibilità che sarà valida per tutto l'anno scolastico 2018-2019, e che sarebbe motivata dal ritardo che portano alcune regioni nell'acquisizione dei dati sulle vaccinazioni e sulla conseguente stesura dell’Anagrafe nazionale previsto dalla Legge Lorenzin.