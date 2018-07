Una coraggiosa senatrice del Movimento 5 stelle, Elena Fattori, venerdì mattina, come avrete letto, ha indirizzato una bellissima lettera al ministro della Sanità Giulia Grillo, che come sappiamo, dopo aver annunciato di essere pronta a considerare sufficiente l’autocertificazione delle vaccinazioni per mandare i propri figli a scuola, ha dichiarato che presto diventerà mamma. Elena Fattori ha fatto i suoi auguri alla ministra e poi le ha scritto una lettera appassionata. Vale la pena leggerla. “Le auguro di poter vaccinare suo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.