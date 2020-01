Brindiamo col vaffanbicchiere alla salute di Gaia Tortora

Chi si ricorda del vaffanbicchiere che Michele Santoro indirizzò al direttore generale della Rai Mauro Masi, all’epoca delle videomachie berlusconiane? Avrei voluto brevettarlo, il vaffanbicchiere®. Lo immaginavo nella forma dell’urinoir di Duchamp, ma con un manico ad ansa. Sarebbe tornato utile, negli anni a venire, per brindare alla faccia di molte facce da culo. Poi ho lasciato perdere, perché sono troppo pigro anche per la Schadenfreude.

Ci ho ripensato però questa domenica pomeriggio leggendo il tweet di Gaia Tortora sull’ultima sortita di Marco Travaglio, secondo il quale non c’è nulla di scandaloso se un presunto innocente è in carcere: “Finora ho sopportato e sono stata una signora. Ora basta Travaglio… Mavaffanculo”.

