Sabato sera La7 ha cambiato tempestivamente la programmazione per mandare in onda il film “Virus letale”. Di quel medical thriller americano, che vidi alla sua uscita nel 1995, mi è rimasta impressa a lungo una scena. È quella in cui un contagiato tossisce in un cinema, liberando uno sciame di corpuscoli che volano per la sala e si insinuano nelle bocche degli altri spettatori ignari. Inutile dire che il film lo vidi al cinema, e mi sentii subito tra gli appestati. Come molti altri in sala, chiusi istintivamente la bocca e non la riaprii per il resto della proiezione. Era l’avvio di un processo antico come la tragedia greca: il miasma si diffonde dalla scena alla cavea, e reclama di essere purgato da una catarsi. E il genio sacrificale del cinema la dispensava, individuando il colpevole della pestilenza – non Edipo, ma il solito complesso militare-industriale, che ha insabbiato gli allarmi per fare del virus un’arma batteriologica – e una vittima non umana, la scimmietta portatrice sana del morbo: tirarle un colpo e catturarla non crea nuova colpa. Puniti i cattivi ed estirpato il contagio (che è la stessa cosa), gli spettatori potevano disserrare la bocca e respirare. Ebbene, cosa è cambiato da allora a oggi? La risposta è semplice: i social network. Ha scritto ieri Mauro Calise che assistiamo a “prove globali di contaminazione tra virale e virtuale”. L’epidemiologia è la grande metafora della comunicazione contemporanea. C’è un piccolo problema, però: a differenza del cinema, i social danno il contagio ma non la catarsi.