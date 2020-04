La strage dei medici spiegata con i numeri e con soluzioni per il dopo

In queste settimane il numero di decessi da Covid-19 registrato in Italia tra i medici, che ha raggiunto quota 150 unità, ha attirato attenzione. Siamo davanti ad una strage di medici? Calcolatrice alla mano, la risposta è sì. Tra i medici, il tasso di mortalità standardizzato – indice di mortalità che tiene conto delle diverse fasce di età – è quasi doppio rispetto al resto della popolazione. Considerando il fatto che al momento oltre il 95 per cento dei decessi...

