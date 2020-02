Roma. Gli intrighi di palazzo francesi, le manie di controllo del presidente Macron, le gelosie tra donne di cultura e potere propagano i loro effetti sulla Capitale. Da diciotto mesi villa Medici, l’accademia di Francia in Italia, il presidio della cultura francese a Roma, è senza direttore. Nonostante avesse fatto molto bene, nel settembre del 2018 non è stato rinnovato il mandato della direttrice Muriel Mayette-Holtz, che in passato è stata anche amministratore generale della celebre Comédie-Française. Dopo tre...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.