Rifondare Rep.

Roma. Un nuovo giornale, con l’identità di Repubblica, tutte le firme di Repubblica, ma che non si chiamerà più Repubblica. “Ci sto pensando seriamente. E ricevo messaggi incoraggianti”, dice lui, l’Ingegnere, Carlo De Benedetti, mentre si esprime con il tono di sempre, cioè sospeso fra il timore e il godimento anarchico di sfidare l’universo. Ottantacinque anni, l’aggressività di un ragazzo, una passione carnale per il giornalismo e un patrimonio personale enorme, stimato nel 2018 in circa 600 milioni di euro...

