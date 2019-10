Roma. “So di avere ottantacinque anni. Non sono eterno”, diceva ieri a chi ha avuto modo di parlarci. “Ma conosco il mestiere”, aggiungeva. “In un paio d’anni posso mettere a posto la situazione dei conti in rosso, per poi cedere la proprietà del giornale risanato a una fondazione no profit nella quale entrino anche i giornalisti e i lettori. La mia ambizione è quella di dare un futuro di indipendenza e di istituzionalità a Repubblica. Gli editori veri non esistono...

