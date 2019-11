Gli ottuagenari scuotono il mondo degli affari

Londra, 15 nov - (Agenzia Nova) - Il settimanale britannico "The Economist" nella sua edizione cartacea in edicola domani sabato 16 novembre pubblicherà un articolo in cui sottolinea non soltanto l'arcaicità del sistema capitalistico italiano, costituito in gran parte da aziende a conduzione familiare, ma anche il ruolo eccessivamente che al suo interno continuano ad avere anche in ardiissima età i fondatori di quelle imprese. A dimostrazione di questa tesi l'articolo enumera e racconta brevemente tutti i recenti casi di cronache economiche e finanziarie che sono state animate da notissimi finanzieri ed industriali ottuagenari come Carlo De Benedetti, Leonardo Del Vecchio, Luciano Benetton, Giorgio Armani, Silvio Berlusconi o Stefano Pessina, il principale azionista che controlla la catena Usa dei negozi Walgreens Boots Alliance: i quali proprio non intendono cedere il bastone del comando oppure nominano figli e nipoti alla guida delle loro imprese proprio per mantenerne il controllo; uno degli effetti negativi di questa situazione secondo "The Economist" è che in Italia c'è poco spazio per i manager di talento che non siano stretti familiari o eredi dei fondatori delle aziende.

Dichiarato lo stato di emergenza per Venezia

Parigi, 15 nov - (Agenzia Nova) - Il governo italiano dichiara lo stato di emergenza per Venezia dopo le inondazioni che nei giorni scorsi hanno colpito la città lagunare provocando danni per centinaia di milioni di euro. Lo riferisce il quotidiano francese “Le Monde”, ricordando che si tratta della marea più alta degli ultimi cinquantatré anni. In occasione della sua visita, ieri, 14 novembre, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che venti milioni di euro verranno sbloccati “per gli interventi più urgenti”. Il premier ha poi fatto sapere che il decreto adottato dal Consiglio dei ministri permetterà di erogare in un primo tempo “5mila euro per i privati e 20mila per i commercianti”. Sul posto è arrivato anche il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, mentre per oggi è atteso l'ex ministro dell'Interno, il leader leghista Matteo Salvini. Polemiche per il mancato utilizzo del Modulo sperimentale elettromeccanico (Mose), il sistema di dighe concepito per proteggere Venezia dalle inondazioni. “Quest'opera di ingegneria finirà per costare sei miliardi di euro, bisogna farla funzionare”, ha detto il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli.

Sacyr si aggiudica contratto per ristrutturazione ospedale di Milano

Madrid, 15 nov - (Agenzia Nova) - Sacyr, in consorzio con il partner italiano Finic, si è aggiudicato il contratto per la ristrutturazione di un complesso sanitario a Milano, per un importo di 155,4 milioni di euro. Il progetto realizzato consiste nella ristrutturazione dell'ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena, nel centro della città. Il contratto, che ha una durata di esecuzione di tre anni, riguarda la costruzione di un edificio centrale con una capacità di 700 posti letto in ospedale, 21 sale operatorie e 45 ambulatori.

Le difficoltà dei costruttori italiani di yacht

Parigi, 15 nov - (Agenzia Nova) - Le aziende italiane costruttrici di yacht navigano in acque difficili. Il gruppo Ferretti, detenuto all'86 per cento dai cinesi di Weichai Holding Group, ha deciso di rinviare il suo ingresso in Borsa. “Si sono manifestati pochi investitori americani, e la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina non ha aiutato l'introduzione in Borsa di un'azienda il cui principale azionista è cinese”, ha dichiarato Alberto Glassi, amministratore delegato di Ferretti. Nel primo semestre dell'anno l'azienda ha registrato un aumento del 20 per cento degli ordini e un volume d'affari previsto per il 2019 da 600 milioni di euro. Il suo concorrente, San Lorenzo, prevede invece di entrare in Borsa entro al fine dell'anno se le condizioni si dovessero rivelare favorevoli. Nel 2018 San Lorenzo ha registrato un volume d'affari da 380 milioni di euro, in crescita del 27 per cento. Come riferisce il quotidiano francese “Les Echos”, il settore italiano della costruzione di yacht è sopravvissuto alla crisi scoppiata nel 2007 , nonostante il crollo delle vendite da 2,5 miliardi di euro registrato nel 2012.

"Bloomberg", Saipem valuta fusione con Subsea 7

New York, 15 nov - (Agenzia Nova) - Saipem Spa sta valutando la fusione con la rivale Subsea 7 Sa, un'operazione che porterebbe alla nascita della più grande azienda di servizi petroliferi in Europa. Lo scrive "Bloomberg", che cita fonti anonime a conoscenza della questione. L'obiettivo di Saipem, scrive "Bloomberg" è di rafforzarsi in un contesto di difficoltà del settore. Le azioni di Subsea 7, quotate ad Oslo, hanno segnato un rialzo de l15 per cento dall'inizio dell'anno, portando il valore di mercato dell'azienda a circa 3,2 miliardi di dollari. I fornitori di servizi petroliferi, che forniscono equipaggiamenti e know-how a esploratori e produttori di energia, sono stati colpiti duramente dal calo dei prezzi del petrolio greggio. Le difficoltà del settore hanno spinto le aziende ad avviare operazioni di consolidamento e taglio dei costi, per rafforzare la competitività. Dallo scorso anno Subsea 7 ha effettuato una serie di acquisizioni minori, acquistando il fornitore di tecnologia 4Subsea lo scorso ottobre per un ammontare non divulgato.

