Roma. E’ ormai la nostra parola marcia, il boia chi molla degli antieuropeisti che la manipolano come prova di alto tradimento, il Mes come il peggio del canagliume. “E mi rincresce davvero, ma solo in Italia si alimenta questo dibattito distorto, pieno di pregiudizi e legato alla propaganda politica. La verità è che non siamo più isolati e che per la prima volta possiamo ottenere anche più di quanto mette a disposizione il Mes”. E infatti per Irene Tinagli, economista,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.