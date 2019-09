Misiani ci spiega il piano del governo per cambiare il patto di stabilità e crescita

Roma. “Faremo tutto il possibile per evitare l’aumento dell’Iva perché un aumento della pressione fiscale sarebbe doppiamente negativo per un paese in stagnazione”. Cautela, dunque, ma ottimismo sulla possibilità di ottenere spazi di flessibilità dall’Europa per incentivare gli investimenti pubblici e privati “l’unico modo di rimettere in moto il paese”. Nelle stanze del ministero dell’Economia si lavora alla prossima legge di Bilancio, quella difficilissima, perché gravata da clausole di salvaguardia che valgono il doppio rispetto a quelle dell’anno passato. E...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.