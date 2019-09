Il governo prevede un aumento del deficit nel 2020

Berlino, 30 set - (Agenzia Nova) - Il governo prevede di aumentare il disavanzo pubblico nella legge di stabilità per il 2020, portando il rapporto tra deficit e Pil a un valore compreso “tra il 2,04 e il 2,4 per cento”. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nella giornata di ieri 29 settembre. Come ricorda il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, per il prossimo anno, l'Italia aveva pianificato un obiettivo di deficit al 2,4 per cento del Pil, “poi ridotto al 2,04 per cento a causa dell'aumento dei tassi di interesse sui titoli di Stato e dopo un'accesa disputa con la Commissione europea al 2,04 per cento”. A ottobre, il governo guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrà presentare la legge di stabilità al vaglio della Commissione europea. Intanto, si prevede che il rapporto tra deficit e Pil diminuisca all1,8 per cento nel 2021 e all'1,4 per cento nel 2022. A sua volta, la crescita dovrebbe raggiungere lo 0,6 per cento nel 2020 e l'1 per cento nel 2021 e 2022.